Заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Исломбек Бокижонов на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 31 июля высказался о важности парков для улучшения качества воздуха в Ташкенте.

Он привёл в пример Таджикистан, где только в Душанбе с 1 миллионом населения функционируют 18 парков и планируется построить ещё шесть.

«У нас в Ташкенте 14 парков. Ситуация такова, что мы сажаем деревья, но всё утыкается в строительство. Вырубают такие деревья, как чинара, которая даёт тень, а вместо них сажают ёлки, голубую ель и другие — это декоративные деревья. Они не справятся с выработкой кислорода, очисткой вредных веществ и пыли», — заявил он.

По словам замглавы Госкомэкологии, создание ещё двух или трёх Ботанических садов в Ташкенте позволит снизить температуру воздуха от 2 до 8 градусов.

«Чтобы в Ташкенте снизить выбросы в атмосферу на 30%, нужны ещё три Ботанических сада. По республике выбросы только от автомобилей составляет свыше 1,4 миллиона тонн в год. Чтобы снизить выбросы, нам нужны сады», — сказал он.

Исломбек Бокижонов сообщил, что ежегодно в Узбекистане высаживаются 100−200 миллионов деревьев. По его словам, комитет вышел с инициативой создания крупных парков площадью 50 га вокруг городов.

Председатель Сената Танзила Нарбаева на том же заседании сообщила, что, несмотря на действующий мораторий, в стране продолжают рубить деревья, уплачивая штрафы. Она призвала усилить ответственность уполномоченных структур. По данным Госкомэкологии, за полгода незаконно вырублено более 4500 деревьев.