1 июня крупный частный оператор подвижного состава Казахстана и Центральной Азии ТОО «Исткомтранс» объявил об открытии представительства в Ташкенте.

Ташкентский офис будет представлять интересы компании на территории Узбекистана и формировать предложения, направленные на усиление компетенций интермодальных перевозок.

Клиентам филиала будет доступен весь спектр предоставляемых компанией услуг. Это поможет увеличить объем транзитных перевозок.

Ранее в апреле 2021 года «Исткомтранс» открыл представительство в Шанхае (КНР).

«Основная цель наращивания филиальной сети — это расширение географии перевозок, что является плановым шагом на пути достижения стратегических целей компании. Китай и Узбекистан имеют огромный потенциал в развитии транспортно-логистического рынка. Мы стремимся предоставить клиентам оптимальные варианты для решения их задач и усилить взаимодействия между грузоотправителями", — заявил заместитель генерального директора по коммерции и развитию ТОО «Исткомтранс» Виктор Иванов.

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