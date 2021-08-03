В понедельник в китайской провинции Хубэй было выявлено три новых подтвержденных случая локального заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей коронавируса, сообщило «Синьхуа».

Все подтвержденные случаи локального заражения коронавирусом и пять новых бессимптомных носителей коронавируса были зарегистрированы в административном центре провинции Ухане, бессимптомные носители — в городе Хуанган. Отметим, что в Ухане, ранее сильно пострадавшем от COVID-19, на протяжении более года случаев локального заражения COVID-19 не регистрировалось.

По состоянию на понедельник, в провинции Хубэй насчитывалось 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, шесть из которых заразились коронавирусом локально. В провинции под медицинским наблюдением находился 31 бессимптомный носитель коронавируса, 8 из которых заразились локально.

Заместитель секретаря правительства Уханя Ли Тао объявил, что в Ухане начинается экстренный массовый скрининг всего населения на COVID-19, сообщило РИА Новости.

Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась с международного аэропорта Нанкина, уже распространилась на ряд других городов и провинций страны.