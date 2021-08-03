В Ташкенте со 2 по 7 августа проходит акция по поливу деревьев под названием «Сбережём деревья нашего города» . Одновременно организуются выездные приёмы по экологическим проблемам.

Акция организована городским управлением по экологии и охране окружающей среды, столичным кенгашем Экологической партии Узбекистана и предприятием «Махсустранс».

В последние недели жители Ташкента обращают внимание властей на то, что во многих местах города деревья начинают засыхать. Среди таки мест — находящиеся на реконструкции парки и территории, где идёт строительство.

В воскресенье с участием волонтёров прошла акция по поливу деревьев в Парке Дружбы (бывший Парк Бабура) и на площади Пушкина.

График проведения акции



