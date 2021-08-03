В одиннадцатый день летних Олимпийских игр в Токио сборную Узбекистана представили шесть спортсменов.

Тяжёлая атлетика. Как сообщалось ранее, Акбар Джураев (-109 кг) принёс в копилку сборной третью (золотую) медаль, установив при этом олимпийский рекорд в двух направлениях. В рывке спортсмен поднял 193 кг, в толчке — 237 кг (олимпийский рекорд). В общей сложности спортсмен поднял 430 кг, что также был зафиксирован в качестве рекорда Игр.





Греко-римская борьба. В 1/8 финала Рустам Ассакалов (-87 кг) одолел чемпиона мира из Грузии Лашу Гобадзе. В четвертьфинале узбекский борец вышел на ковёр против хорвата Ивана Хуклека. Поединок завершился в пользу спортсмена из Хорватии — 1:4.





Бокс. В рамках четвертьфинальных боёв первым на ринг вышел Шахобиддин Зоиров (-52 кг), которому противостоял Карло Палам из Филиппин. Матч закончился в пользу филиппинца — 0:4.

Следующим свой поединок провёл Элнур Абдураимов (-60 кг). В борьбе за выход в полуфинал он уступил армянину Ховханнесу Бачкову — 0:5.





В женских состязаниях Райхона Кодирова также потеряла шанс выйти в полуфинал, проиграв Беатриз Феррейре из Бразилии — 0:5.

Лёгкая атлетика. В этот день в составе сборной Узбекистана выступил Руслан Курбанов, который в квалификации тройного прыжка потерпел неудачу.

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 27 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.