Государственный центр тестирования при правительстве опубликовал информацию о стадионах и площадках, на которых будут проводиться тестирования для поступления в бакалавриат вузов.

Выбрав нужный регион, можно увидеть список площадок с адресами, фотографиями со спутника и данными геолокации.

Ранее сообщалось, что вступительные экзамены в вузы начнутся с 5 августа. Второй год подряд в связи с эпидемиологической обстановкой тесты пройдут на открытом воздухе. Испытания организуются в две смены — в 07:00 и 19:00. Количество тестовых вопросов в этом году сокращено.