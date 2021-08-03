Бизнес-школа Profi Training анонсировала образовательный продукт — развитие личности и гибких навыков с помощью настольных игр. По результатам игры каждый участник сможет получить обратную связь от администратора (бизнес-тренера).

Деловые настольные игры являются популярным и эффективным инструментом трансформации мышления и развития гибких навыков. Способствуют этому следующее: здоровый азарт и увлеченность игровым процессом, отсутствие серьезных рисков и барьеров, оперативное принятие решений и осмысление результатов.

Profi Training предлагает принять участие в серии, состоящей из трех игр различной направленности. Играя, участник сможет развить эмоциональный интеллект, навыки управления личными финансами, достижения цели и жизненного баланса.





В августе и сентябре для участников действует специальное предложение: приняв участие в трех играх, участие в четвертой игре на выбор можно получить в подарок.

Игры будут проходить в офисе бизнес-школы с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

Игра «Денежный поток»

Финансовая игра «Денежный поток» (Cashflow) была разработана Робертом Кийосаки — автором книжного бестселлера «Богатый папа, бедный папа». «Денежный поток» является полноценным симулятор жизни, который учит людей эффективно управлять личными финансами, зарабатывать на инвестициях и улучшать свое финансовое положение.

Предназначение: обучить основам финансовой стратегии, принципам учета и инвестирования.

Для кого: игра будет полезна всем деловым людям для отработки навыков принятия инвестиционных решений, а также тем, кто предпочитает проводить время с пользой.

Ценность: в процессе игры развивается мышление в контексте инвестирования. Это то самое мышление, которое помогает 10% людей владеть 90% всех богатств в мире.

Организационные детали:

количество участников: до пяти человек;

длительность игры: до трех часов;

пререквизиты для игры: знание основ математики;

стоимость участия в игре: 880 тысяч сумов.

Игра «Ты просто космос!»

Это игра про жизнь: цели и жизненный баланс, путешествие к успеху и душевной гармонии.

Многим кажется, что для достижения высокого результата нужны сила воли, вдохновение и много времени. На самом деле путь к достижению цели состоит из маленьких шагов. Честно отвечая на вопросы, выполняя задания и обмениваясь опытом друг с другом, вы сможете изменить свою жизнь. Важно следить за балансом, ведь успешен тот, кто уделяет внимание всем сферам жизни.

Предназначение: наглядно показать, какая из сфер жизни требует больше внимания и проработки для достижения жизненного баланса и состояния наполненности. Также игра поможет проверить честность и уровень доверия игроков к самим себе и другим.

Для кого: для тех, кто хочет достигнуть своих целей, сохраняя при этом гармонию и баланс во всех сферах жизни. Если вы не видите, куда двигаться дальше, как распределить свои личные ресурсы, которых у вас в избытке, и вы не понимаете, чего недостает для достижения успеха без надрыва и самоистязания, то эта игра раскроет множество секретов перед каждым, кто готов заглянуть внутрь себя и понять свои приоритеты.

Ценность: игра связана с реальностью. Что необходимо увидеть в себе, чтобы достичь успеха? Куда идти и в какую часть жизни вкладываться здесь и сейчас? Что мешает двигаться вперед? Чего не хватает, а чего — в избытке? Что можно предпринять для эффективного использования собственных ресурсов? Отвечая на эти вопросы, участники получают мощную эмоциональную встряску и множество инсайтов на тему того, что стоит изменить в своей жизни.

Организационные детали:

количество участников: от трех до пяти человек;

длительность игры: от двух часов (с учетом обратной связи);

пререквизиты для игры: нет требований;

стоимость участия в игре: 880 тысяч сумов.

Игра «Мириады»

Эмоциональный интеллект становится все более ценной компетенцией. Кто-то рождается чутким и проницательным от природы, другим же приходится прикладывать усилия для его развития. В такой ситуации чем больше тренировок, тем выше шансы на успех. Игра «Мириады» поможет развить навыки эмоционального интеллекта и совершить путешествие в мир эмоций и чувств, обменяться впечатлениями и ассоциациями, узнать друг друга поближе.

Предназначение: заглянуть вглубь себя, разрешить себе чувствовать, понять чувства и переживания других людей, распознать их и выразить вовне различными способами.

Для кого: для тех, кто хочет лучше понимать себя и других, повысить качество коммуникации и развить эмпатические навыки. Игру оценят те, кому сложно выражать свои эмоции, чувства и мысли.

Ценность: развивает эмоциональный интеллект, креативность, нарративные и коммуникативные навыки.

Организационные детали:

количество участников: до семи человек;

длительность игры: от двух до трех часов (с учетом обратной связи);

пререквизиты для игры: нет требований;

стоимость участия в игре: 880 тысяч сумов.

Расписание на август и сентябрь:





Записаться на игру можно с помощью Telegram-бота и по телефону: (+998) 90−957−24−27.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Алмазар, 14/83.

Сайт: uztraining.uz

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