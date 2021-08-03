Сотрудники правоохранительных органов 9 июля задержали жителя Шурчинского района Сурхандарьинской области, который обещал устроить освобождение заключённого из тюрьмы, сообщил телеканал «Ёшлар».

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что ранее судимый 32-летний житель района Е. предложил своему знакомому из Термезского района за 70 тысяч долларов поспособствовать досрочному освобождению заключённого, осуждённого на 19 лет. Заключённый отбывает срок (10 лет) в тюрьме в Касанском районе Кашкадарьинской области.

Мужчина заверял, что может устроить это через своего близкого знакомого в Департаменте исполнения наказания при МВД. В итоге гражданин был задержан в Ташкенте при получении 25 тысяч долларов.

По данному факту прокуратура Учтепинского района возбудила уголовного дело по части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.