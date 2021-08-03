В Народном банке приостановлено коммерческое кредитование из-за увеличения доли проблемных кредитов, сообщила пресс-служба банка.
«Однако в ближайшие дни будет возобновлено выделение кредитов за счет возвращенных средств», — говорится в сообщении.
Ограничение не коснулось льготных кредитов, предоставляющихся в рамках государственных программ. Кредиты в этом направлении выдаются за счёт средств, возвращаемых в филиалах, у которых не так много проблемных кредитов.
По статистике Центрального банка, на 1 июля доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле Народного банка составляет 15% (3,2 из 21,3 трлн сумов), что является вторым показателем среди банков с государственной долей после «Узагроэкспортбанка» (62,6%). Хотя ещё в начале июня доля NPL Народного банка была на уровне 6% (1,26 из 20,9 трлн сумов).
Для справки: Проблемные кредиты (NPL, Non-performing loan, неработающие кредиты) включают в себя кредиты, просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые как неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные.
|на 1 января
|на 1 февраля
|на 1 марта
|на 1 апреля
|на 1 мая
|на 1 июня
|на 1 июля
|Кредитный портфель
|18 792
|18 798
|18 903
|19 360
|20 183
|20 987
|21 348
из них проблемные кредиты (NPL)
|533
|550
|719
|813
|1 185
|1 266
|3 204
|Доля
|2,8%
|2,9%
|3,8%
|4,2%
|5,9%
|6,0%
|15,0%