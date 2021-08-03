В Народном банке приостановлено коммерческое кредитование из-за увеличения доли проблемных кредитов, сообщила пресс-служба банка.

«Однако в ближайшие дни будет возобновлено выделение кредитов за счет возвращенных средств», — говорится в сообщении.

Ограничение не коснулось льготных кредитов, предоставляющихся в рамках государственных программ. Кредиты в этом направлении выдаются за счёт средств, возвращаемых в филиалах, у которых не так много проблемных кредитов.

По статистике Центрального банка, на 1 июля доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле Народного банка составляет 15% (3,2 из 21,3 трлн сумов), что является вторым показателем среди банков с государственной долей после «Узагроэкспортбанка» (62,6%). Хотя ещё в начале июня доля NPL Народного банка была на уровне 6% (1,26 из 20,9 трлн сумов).

Для справки: Проблемные кредиты (NPL, Non-performing loan, неработающие кредиты) включают в себя кредиты, просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые как неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные.