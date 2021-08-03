До 31 августа резиденция премиум-класса предлагает беспроцентную рассрочку до 18 месяцев на апартаменты третьей линии. Минимальная стоимость апартаментов третьей линии составляет 550 млн сумов при полной оплате.

На апартаменты первой линии, включая блок D с готовым двором, действует рассрочка на 12 месяцев.


Приобретая апартаменты на первой линии, резидент получает предчистовую отделку, включающую в себя:

  • стяжку;
  • шпатлевку;
  • потолки из гипсокартона;
  • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
  • центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
  • панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
  • напольные конвекторы;
  • систему умного дома.

На первой линии в блоке D с готовым и благоустроенным двором уже имеется кадастр, а так же ведутся ремонтные работы внутри апартаментов и даже заселены первые резиденты.

Первая линии блоков А и B ожидают получение кадастра в августе.

С 1 сентября ожидается повышение стоимости апартаментов, сокращение срока рассрочки на третью линию и приостанавливается рассрочка на апартаменты первой линии в связи с выходом кадастра всех домов.

Не стоит упускать возможность выгодно вложиться до окончания срока предложения.


Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

Сайт: mirabad.uz
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