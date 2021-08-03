Строительство британского квартала ведется в Мирабадском районе на восьми гектарах земли. Микрорайон расположился недалеко от центра столицы и будет включать 13 восьмиэтажных зданий. Пространства жилого и коммерческого назначения будут представлены в классе «бизнес», «комфорт» и прочих.





Greenwich нацелен на семейное проживание, поэтому он предлагает широкий выбор планировок. Комфортным решением для большой и дружной семьи станут двухуровневые апартаменты, которые представлены в нескольких форматах. Такие квартиры-дуплексы с большой квадратурой и мансардой хорошо подойдут для семьи со старшим поколением, ведь у каждого будет своя обустроенная зона. Девелопер предлагает два варианта развития событий:

Семейный. Апартаменты порадуют молодую семью с детишками, где на первом этаже на 113 кв. м располагаются кухня, столовая, спальня, детская и санузлы. На цокольном этаже площадью в 60 кв. м — прачечная, гардеробная и комната для персонала. Все волшебство таких квартир заключается в бесконечном полете фантазий, ведь существует бесчисленное множество вариантов того, как можно обустроить пространство мечты.

Семья со старшим поколением. Девелопер заботится не только о вас, но и о всей вашей семье. Именно поэтому в уютном британском квартале предусмотрены апартаменты с большой квадратурой в 203 кв. м. В этом варианте цокольный этаж больше первого. Для вашей жизни предлагаются просторный холл, спальня и детская, гардероб, кабинет, прачечная и домашний кинотеатр — настолько широко можно разойтись на 116 кв. м. На первом этаже в отдельной комфортной спальне можно расположить родителей, а по соседству будут кухня, столовая, еще один просторный холл, детская комната и санузлы. Гармонию новой жизни будет поддерживать не только большое пространство, где каждый сможет чувствовать себя личностью, но и разделение на два этажа. Оно поможет обеспечить вашим близким необходимые покой и тишину.





Продолжая влюблять в жизнь с неповторимым английским характером, Golden House рассказал об еще одном интересном решении — возможности работы из дома. Последний год познакомил людей с «удаленкой», которая для многих стала уже привычным форматом. Не отрываясь от вкусного завтрака и домашних дел, можно проводить онлайн-встречи, решать задачи и увеличивать свой капитал намного быстрее, чем из серого офиса, до которого еще нужно добраться по загруженным дорогам столицы. Пространство коммерческого назначения станет вашим новым офисом.





Возвращая к теплой семейной жизни, квартал предлагает уютную и тихую реальность с дворами без машин, современными парковочными решениями и круглосуточным спокойствием благодаря закрытой территории. Не нужно переживать, когда дети будут играть на площадке, ведь Golden House обеспечил безопасную детскую зону. Также вас порадуют зеленые территории, аллея для приятных вечерних прогулок и освежающие фонтаны.

Стоит исполнить заветную мечту и приобрести невероятную квартиру от Golden House. Живя в Greenwich, можно ежедневно приходить в восторг от собственного дома с британским акцентом.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение ул. Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.

Сайт: gh.uz/greenwich

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