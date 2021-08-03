Прибывшие в Узбекистан из США 25 экспертов-учителей английского языка присоединятся к 7 уже задействованным американским тренерам-преподавателям для проведения 108-часового обучения английскому языку для более чем 420 учителей английского языка средних школ Узбекистана, сообщила пресс-служба посольства США в Узбекистане.

Задача 18-дневного тренинга — помощь учителям английского языка Узбекистана в усовершенствовании их навыков разговорной речи, письма, аудирования и проведения презентаций на английском языке.

Как ожидается, 25 экспертов — учителей английского языка проведут семь параллельных тренингов в Андижане, Намангане, Самарканде, Термезе, Карши, Бухаре и Ургенче в период с 1 по 22 августа в государственных школах и центрах переквалификации учителей.

Тренинги будут направлены на укрепление уверенности в использовании общего английского языка в повседневной жизни, а также на обучение в классе и общение со своими учениками.

Эксперты по преподаванию английского языка будут обучать группы из 15 местных учителей, которые улучшат свои языковые навыки во время взаимодействия с носителями английского языка. В дополнение к общему и академическому английскому языку программа ESN: ESET поможет учителям проводить обучение и итоговые презентации на сокращенных занятиях исключительно на английском языке.

The English-Speaking Nation: Summer Excellence Training (ESN: ESET) является компонентом программы English-Speaking Nation: Secondary Teacher Training Program (ESN: STT), общенациональной инициативы по укреплению компетенции учителей английского языка Узбекистана и навыков преподавания английского языка. С помощью каскадной модели программа планирует охватить 15 тысяч учителей английского языка в Узбекистане в течение трехлетнего периода.