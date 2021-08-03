Женщина из Ферганской области в интервью блогеру Акиде Ханум рассказала, что её 11-летний сын на протяжении последних двух лет подвергался сексуальному насилию со стороны родного дяди (1973 г. р.).

Узнав, что сына насиловали, она сказала супругу: «Ваш брат это делал, неужели вы не знали?» Он ответил: «Да, слышал, но что я могу сделать? Он же мой брат. Я же не зарежу его»".

Почему она не написала заявление в органы внутренних дел на брата мужа? Только из-за того, что неудобно? В ответ на этот вопрос Акиды Ханум женщина кивнула.

Женщина с мужем воспитывают троих детей. Она рассказала, что они часто ссорились. Муж продал дом и выгнал её с детьми на улицу, из-за чего некоторое время они жили в палатке.

Мальчика в семилетнем возрасте отдали на воспитание деверю женщины. Они проживали на одном участке. Он со слезами рассказал, что всё началось в 2018 или в 2019 году. Он испытывал боль, но стеснялся рассказать родным. Наконец, рассказал обо всём бабушке. Однако она не приняла никаких мер.

В мае прошлого года мама отвела мальчика к врачу. О произошедшем, помимо врачей, знает участковый, но действий он не предпринимал, потому что заявления от родителей не поступало.

Акида Ханум сообщила, что направит обращение в правоохранительные органы. На момент публикации новости реакции официальных структур не было.

В конце мая в Бухарской области мужчина, обвинявшийся в изнасиловании 14-летней девочки, был приговорён к трём годам лишения свободы.