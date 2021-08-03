Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, вернувшийся в страну спустя 16 лет, рассказал, дал брифинг после допроса в Государственном комитете национальной безопасности, сообщило ИА «АКИpress».

«Я очень благодарен, признателен руководству страну, президенту Садыру Нургожоевичу за то, что они предоставили возможность прибыть на родину. Я приехал сотрудничать, помогать», — сказал он.

Аскар Акаев заявил, что намерен помочь следствию по делу о реализации проекта золоторудного месторождения «Кумтор».

«Я приехал, чтобы чистосердечно искренне рассказать, как мы строили Кумтор, для чего мы строили Кумтор, какие возможные ошибки были допущены», — объяснил первый президент страны.

Напомним, Аскар Акаев не был в Кыргызстане с тех пор, как бежал из страны в 2005 году. В июле 2021 года председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Аскар Акаев объявлен в розыск по делу о «Кумторе».

Бывший политик в эмиграции проживал в России и занимался научной деятельностью, являясь с 2006 года иностранным членом Российской академии наук.