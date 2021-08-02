Управление внутренних дел Кашкадарьинской области в понедельник прокомментировало сообщения о том, что житель Нишанского района, которого увели сотрудники ОВД, был возвращён семье мёртвым.

Видеообращение брата покойного Олтибоя Мухаммадиева днём ранее опубликовало издание Daryo. На нём он говорит, что прибывший 25 июля инспектор профилактики был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина также заявил, что правоохранители применяли силу, о чем свидетельствуют синяки на теле умершего.

В сообщении пресс-службы УВД области говорится, что 25 июля примерно в 19:30 жительница махалли «Каптарли» Ж. С. пришла в служебный дом старшего инспектора управления профилактики правонарушений районного ОВД капитана И. Холматова с жалобой на поведение своего супруга.

По данным управления, женщина заявила, что её супруг Н. Мухаммадиев, работающий на рынке «Абу-Сахий» в Ташкенте, вернулся примерно 18:00 в нетрезвом состоянии, а когда пришёл в себя, то с ножом в руках устроил скандал.

Когда участковый пришёл в дом Ж. С., её супруг в состоянии алкогольного опьянения оскорблял жену и оказал сопротивление требованиям сотрудника ОВД. Капитан вызвал на помощь инспектора профилактики старшего лейтенанта Х. Пулатова, который дежурил в соседней махалле «Ширинобод». Вместе с ним прибыл представитель общественности Г. А., говорится в сообщении УВД.

И. Холматов разъяснил Ж. С., что во избежание совершения преступления она должна написать заявление о принудительном размещении супруга в наркологический диспансер. Женщина отказалась писать заявление на имя начальника районного ОВД.

Для документального оформления инцидента правоохранители доставили Мухаммадиева в здание махалли. На основе письма председателя махалли в 23:20 того же дня он прошёл осмотр в областном наркологическом диспансере, сообщили в управлении.

При осмотре Мухаммадиева был поставлен диагноз «алкогольное опьянение тяжёлой степени». Для установления наличия телесных повреждений проведён медицинский осмотр, по итогам которого была открыта история болезни. По направлению на принудительное лечение Мухаммадиев был передан в областной наркологический диспансер в Каршинском районе.

26 июля в ОВД Каршинского района поступила информация, что примерно в 20:45 Мухаммадиев скончался в наркологическом диспансере. В заключении судебно-медицинской экспертизы причиной смерти указан хронический алкоголизм, заявили в пресс-службе УВД.

В сообщении добавляется, что семья покойного была на учёте в сходе граждан махалли «Каптарли» как «неспокойная семья».

В отношении двух инспекторов профилактики УВД области назначило служебную проверку.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила, что прокуратура Каршинского района проводит доследственную проверку, для выяснения причины смерти Мухаммадиева назначена судебно-медицинская экспертиза. Служебная проверка также проводится в областных управлениях здравоохранения и внутренних дел, отметили в Генпрокуратуре.

В конце июля сообщалось, что сотрудники ОВД Денауского района Сурхандарьи были заключены под стражу после сообщений об избиении жителя на пути в участок. Мужчина скончался в больнице. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Ранее в Каракалпакстане жительница Тахиаташского района заявила о причастности сотрудника ОВД к смерти её брата (он скончался в мае). В МВД сообщили, что проверка прокуратуры не нашла в действиях инспектора нарушений.