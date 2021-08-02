Риск заражения коронавирусом на отдыхе по-прежнему остается высоким. Только за июль месяц Gross Insurance зафиксировала и оплатила 60 случаев заражения COVID-19 гражданам Узбекистана за границей. Компания рассказала о том, как туристическая страховка может обезопасить вас и ваш бюджет на отдыхе и что делать с положительным ПЦР-тестом в чужой стране.

Новые условия мира диктуют свои правила. Помимо наличия билетов, визы и страховки, которая давно стала необходимым условием для въезда во многие страны, каждый раз при вылете из страны необходимо сдавать тест на определение возбудителей инфекционных заболеваний, или простыми словами ПЦР.

При отрицательном результате можно смело лететь домой. Но что делать, если тест вдруг оказался положительным, вещи собраны, бронь в гостинице закончилась, денег не осталось, а знание языка поверхностное? В такой ситуации стоит позвонить в свою страховую компанию.

Страховка Gross Insurance оплатит расходы туриста в пределах 60 тысяч евро, если ему понадобится медицинская помощь. Из этих средств 30 тысяч евро отведено на лечение, 28 тысяч — на транспортировку и 2 тысячи — на единоразовую выплату в случае летального исхода.

Страховка рассчитана на оказание неотложной экстренной помощи. Сюда входят простуда, ожоги, солнечный удар, все виды переломов, порезов, аппендицит и прочее. Наряду с этим в усовершенствованную страховку включена оплата лечения/госпитализации при обнаружении у туриста COVID-19. В этом случае компания выплатит до 3 тысяч евро только на лечение, изоляцию и проживание. Помимо этого, Gross Insurance купит обратный билет в Ташкент. Эти деньги компания напрямую переводит в госпиталь, гостиницу и авиакомпанию, а не выплачивает на руки.

В случае подозрения на COVID-19 туриста изолируют в госпитале или отеле, и он сдает ПЦР-тест. Если пациент направлен на сдачу теста от страховой компании, результаты будут готовы в течение 24 часов. Если турист сдает тест самостоятельно — в течение 24−36 часов. При наличии симптомов лечение начинают до получения результата теста. Страховая компания организовывает и оплачивает лечение, прибытие в клинику или отель и проведение назначенных процедур для восстановления здоровья туриста.

Что будет с обратным билетом, если у туриста обнаружен COVID-19

Gross Insurance организует возвращение застрахованного лица в страну постоянного проживания, если ранее приобретенные билеты «сгорели» из-за госпитализации или изоляции. В этом случае компания доплачивает сумму за обмен на новые, если это возможно, или покупает новые билеты.

Сумма такого страхового полиса зависит от страны, в которую вы вылетаете, количества человек и дней пребывания. Рассчитать стоимость полиса можно самостоятельно на сайте компании, выбрав пункт «Я хочу защиту от COVID-19».

Для клиентов Gross Insurance предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных по единому короткому номеру: 1166. Операторы ответят на все вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг.

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