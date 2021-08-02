Министерство обороны Узбекистана опубликовало видеорепортаж о тушении лесного пожара в Зааминском районе Джизакской области. Возгорание произошло утром в воскресенье. Работы по ликвидации пожара продолжались до вечера.

С получением сигнала батальон в количестве 400 военнослужащих выдвинулся в зону ЧС и приступил к выполнению задач, сообщили в министерстве.

Звено вертолётов Военно-воздушных сил Минобороны произвело более 20 заборов воды с Зааминского водохранилища и сбросило свыше 30 тонн воды на очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара были задействованы силы и средства МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, Пограничных войск и Государственного комитета по лесному хозяйству. МЧС сообщало, что направило на место более 350 специалистов.