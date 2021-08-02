В июле товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дешевле на 0,2%, что в значительной мере связано с сезонным фактором, говорится в отчёте Государственного комитета Узбекистана по статистике.

С начала года повышение цен в потребительском секторе составило 4,2% при среднемесячном значении 0,6%.

Продовольственные товары стали дешевле на 0,9%, непродовольственные товары подорожали на 0,5%, услуги — на 0,2%.

Продовольственные товары

Фрукты и орехи за месяц стали дешевле на 7%, овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые — на 4,2%, молочные продукты и яйца — на 0,6%. Значительнее других подорожала мясная продукция (1,2%).

В тройку лидеров по росту цен за январь-июль вошли масложировая продукция (в 1,2 раза), фрукты и орехи (7,9%), сахар, кондитерские изделия и десерты (7,3%). В годовом выражении (к июлю 2020 года) значительно дороже стала масложировая продукция (в 1,5 раза), овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (25,6%), фрукты и овощи (16,5%), сахар, кондитерские изделия и десерты (15,7%).

В июле из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) за месяц наиболее ощутимо цены снизились на яйца (-4,5%). Подсолнечное масло стало дешевле за месяц в среднем на 0,5%, сырое молоко — на 0,1%. Наряду с этим, значительнее других подорожали говядина и баранина (1,1−1,6%), а также окорочка и прочее мясо птицы (0,7−1,2%)

Из плодоовощной продукции значительнее всего за месяц цены снизились на арбузы (-35,9%), болгарский перец (-35,6%) и помидоры (-31,9%). Самый высокий рост цен за месяц отмечен на свежие огурцы (27,6%).

Алкоголь и табак

В июле алкогольная продукция стала дороже на 0,2%, в том числе пиво — на 0,3%, спиртные напитки и ликеры — на 0,2%, вино — на 0,1%. Табачные изделия за этот же период подорожали на 0,6%.

К уровню декабря 2020 года алкогольные напитки прибавили в цене на 4,7%, в том числе спиртные напитки и ликеры — на 5,2%, пиво — на 3,8%, вино — на 2,9%. Табачные изделия за этот же период стали дороже на 9,7%. В годовом выражении алкогольные напитки в среднем подорожали на 9%, табачные изделия — на 14,4%.

Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива

В июле цены и тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды бытового топлива за месяц повысились на 0,1%. Плата за аренду жилых помещений за месяц повысилась на 0,7%, материалы для обслуживания и ремонта жилья — на 0,3%, услуги слесарей, сантехников, электриков и маляров — на 0,2%.

С начала года услуги по обслуживанию и ремонту жилья, а также используемые при этом материалы стали дороже соответственно на 4,1% и 3,7%, (13,2% и 7,9% к июлю 2020 года), плата за аренду жилья увеличилась на 2,3%, за холодное водоснабжение и канализацию — в 1,6 раза (в 1,9 раза), обслуживание в многоквартирных домах — на 1,8% (1,9%), за сбор и вывоз мусора — на 1,1% (1,1%).

Предметы домашнего обихода, бытовая техника

Наиболее значительно из товаров и услуг этого раздела в июле цены повысились на крупные (1,3%) и малые (0,9%) бытовые приборы, а также на услуги по ремонту и установке мебели, предметов домашнего обихода и ворсовых ковров (1,1%).

В целом за январь-июль лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по ведению домашнего хозяйства и бытовые услуги (8,9%), в том числе по дезинфекции и уничтожению вредителей (14,2%). В годовом выражении ведущие позиции по росту цен также принадлежат услугам по ведению домашнего хозяйства и бытовым услугам (15,7%).

Здравоохранение

Из основных наблюдаемых групп товаров и услуг в сфере здравоохранения в июле значительнее других цены повысились на лечебные устройства для личного использования (0,7%).

С начала года наиболее ощутимый рост цен отмечен на услуги стационарного лечения (7,8%), а также на услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (8%).

Относительно июля 2020 года значительнее других подорожали услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (14,8%), стационарные лечебные и реабилитационные услуги (11,6%), амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги (11,9%).

Транспорт

Как и месяцем ранее, ключевым инфляционным фактором в этом разделе в июле послужил рост цен на бензин, который за месяц в среднем по стране стал дороже на 4%, и пропан, который прибавил в цене на 5,5%.

Сдерживающим фактором послужило снижение стоимости услуг воздушного (-1,9%) и железнодорожного (-0,3%) пассажирского транспорта. С начала года наиболее выраженным рост цен был на бензин (21,6%), а также на услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (8,4%).

В годовом выражении ярче всего инфляционные процессы проявились в росте цен на бензин (в 1,4 раза), услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (18,9%), а также на услуги воздушного пассажирского транспорта (15,8%).

Отдых, спорт и культура

В июле основной рост цен в разделе «Отдых, спорт и культура» зафиксирован на услуги парков (4,4%) и кинотеатров (1,8%). Наряду с этим, было отмечено снижение цен на живые цветы (-2%).

По сравнению с декабрем 2020 года, наиболее высокий рост цен зарегистрирован на газеты и периодические издания (15,1%), а также на услуги парков (11,3%).

В годовом выражении лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по аренде учебников и учебных пособий, которые, относительно июля прошлого года, стали дороже на 36%.

Рестораны и гостиницы

Готовая пища в кафе и столовых за месяц стала дороже в пределах 0,5−0,8%, в заведениях быстрого питания — на 0,9%. Услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание за этот же период в среднем подорожали на 0,3%, в то время как стоимость услуг центров отдыха сохранилась на уровне прошлого месяца.

Бытовые товары и услуги

Из бытовых товаров и услуг лидерство по росту цен принадлежит услугам парикмахерских, которые в июле в среднем стали дороже на 1,3%. Среди прочих услуг этого раздела в июле существенных ценовых изменений не произошло.

В целом за январь-июль 2021 года заметнее всего цены повысились на услуги парикмахерских (11,9%), ритуальные услуги (11,7%), услуги правового характера (9,5%), по ксерокопированию документов (7,5%), а также по ремонту часов (7%).

В тройку лидеров по росту цен в годовом выражении вошли услуги парикмахерских (22,3%), по ксерокопированию документов (21,8%) и ремонту часов (17,8%).