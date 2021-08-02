Сеть кафе здоровой пищи Broccoli открыла новый филиал

Broccoli Park расположился в центре Ташкента, близко к главным улицам. Сюда можно легко добраться наземным транспортом или на метро — рядом с кафе находится станция «Сквер Амира Темура».



Для тех, кто за рулем, предусмотрена парковка на 200 машин. Место здесь можно найти даже в час пик, когда все спешат пообедать или поужинать.



Посетив Broccoli Park, можно провести время в уютной обстановке и насладиться сытными и вкусными блюдами.