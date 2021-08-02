Сеть кафе здоровой пищи Broccoli открыла новый филиал
Broccoli Park совмещает в себе концепции бистро и ресторана. Насладиться здоровой пищей можно на летней террасе или в одном из залов.
12 июля открылся филиал сети кафе здоровой пищи — Broccoli Park. Это уютное место в центре Ташкента расположилось посреди зеленого пространства рядом с бывшей гостиницей «Тата», за гостиницей «Узбекистан» на ул. Шахрисабз, 31В. Это не просто кафе здоровой пищи, а заведение особого формата, где каждый найдет то, что по душе.
Три формата в одном
Broccoli Park совместил в себе три формата: бистро, ресторан и летнюю террасу. Благодаря этому заведение подойдет как посетителям, желающим сытно, вкусно и быстро поесть во время обеденного перерыва, так и гостям, которые хотят расслабиться и насладиться едой в комфортной обстановке.
Такое органичное сочетание трех форматов обеспечивает удачное зонирование пространства. На первом этаже располагается общий зал с линией раздачи более 15 м. Ее угловое расположение и длина делают выбор блюд удобным — на линии размещается множество вкусных и здоровых блюд.
На втором этаже обустроена лаунж-зона, где можно провести встречу в комфортной и приватной обстановке. Здесь посетители смогут насладиться авторскими блюдами шеф-повара.
В летний период, вне зависимости от осадков, в кафе открыта просторная и уютная терраса. С нее открывается прекрасный вид на зеленую зону, окружающую кафе.
Правильно организованное пространство обеспечивает удобное размещение до 170 гостей на двух этажах кафе и летней террасе с учетом санитарно-эпидемиологических норм.
Разнообразие блюд
В Broccoli Park можно попробовать много видов вкусной и здоровой пищи. В меню найдутся как национальные, так и блюда других кухонь, восточных и европейских: широкий ассортимент салатов — от винегрета до изысканной классической бурраты с томатами, первые блюда, пиде, пицца, самса, домашние пирожки, лахмаджун, лагман, бон-филе, мясо в «Хоспере», блюда на мангале и многое другое.
Тем, кто не успевает позавтракать дома, тоже стоит заглянуть в Broccoli Park. Завтрак здесь подают с 8:00. Гости могут попробовать несколько его видов: английский, итальянский, турецкий и израильский.
Все блюда из меню заведения можно заказать с доставкой. Сервис доставки работает с 8:00 до 22:00. Вкусную и свежую еду привезут бесплатно в радиусе трех километров.
Детское питание
У сети Broccoli есть и детское меню. Гости смогут заказать своим детям фрикадельки, тефтели и котлеты из различных видов мяса — говядины, индейки, курицы, кролика и лосося. Свежие блюда приготовят в самом кафе. Также можно забрать с собой полуфабрикаты. Они будут упакованы в удобные коробки с бесплатным набором овощей, готовых для приготовления. Продукция полностью натуральная, без добавления сахара, консервантов, красителей. В составе есть органическая гималайская соль.
Удобная локация и большая парковка
Broccoli Park расположился в центре Ташкента, близко к главным улицам. Сюда можно легко добраться наземным транспортом или на метро — рядом с кафе находится станция «Сквер Амира Темура».
Для тех, кто за рулем, предусмотрена парковка на 200 машин. Место здесь можно найти даже в час пик, когда все спешат пообедать или поужинать.
Посетив Broccoli Park, можно провести время в уютной обстановке и насладиться сытными и вкусными блюдами.
Контакты
Адрес первого филиала Broccoli:
Мирабадский р-н, ул. Фидокор, 7. Ориентир: напротив Infin Leasing.
Адрес Broccoli Park:
Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Шахрисабз, 31В. Ориентир: бывш. гостиница «Тата», гостиница «Узбекистан».