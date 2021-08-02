Азизхон Шарипхонович Умархонов утверждён хокимом Алмазарского района Ташкента, сообщила пресс-служба столичного хокимията. Организационный вопрос рассмотрен на районном заседании Кенгаша народных депутатов 2 августа. В мероприятии принял участие премьер-министр Абдулла Арипов.

Азизхон Умархонов окончил Академию МВД Узбекистана в 2000 году и все эти годы работал в системе органов внутренних дел. С 2020 года до нынешнего назначения возглавлял Главное управление патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД. В 2018—2020 годы работал заместителем начальника по охране общественного порядка ГУВД Ташкента.

Прежний хоким Алмазарского района Абдумажид Муллажанов скончался в середине июля от инфаркта миокарда. Ему был 51 год.