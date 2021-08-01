В девятый соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио в четырёх видах спорта сборную Узбекистана представили пять спортсменов.

Лёгкая атлетика





Дарья Резниченко в прыжках в длину показала результат 6.19 м. Этого не хватило для выхода в финал, и спортсменка завершила своё участие на Олимпийских играх.

Греко-римская борьба





Бронзовый призёр Олимпиады в Рио-2016, пятикратный чемпион Азии и трёхкратный призёр ЧМ Эльмурат Тасмурадов в весовой категории до 60 кг уступил уроженцу Узбекистана, выступающему за Украину, бронзовому призёру чемпионата Европы и мира Ленуру Темирову (0:5).





Трёхкратный призёр чемпионатов Азии Муминжон Абдуллаев в весовой категории до 130 кг превзошёл Артура Вититина из Эстонии (8:0), но уступил чилийцу Ясмани Акоста.

Тяжелая атлетика





Кумушхон Файзуллаева, выступавшая в весовой категории -76 кг, по итогам двоеборья установила результат 227 кг (рывок 101 кг + толчок 126 кг). С этим показателем спортсменка заняла шестое место.

В этом весе «золото» завоевала Нейси Дахомес из Эквадора — 263 (118+145), «серебро» — Катерин Нйе из США с результатом 249 (111+138), «бронзу» — Ареми Завала из Мексики с результатом 245 (108+137).

Бокс





Чемпион мира, трёхкратный чемпион Азии Баходир Жалолов уверенно победил двукратного призёра чемпионата Азии Сатиша Кумара из Индии — 5:0 (все судьи — 30:27).

Таким образом, узбекистанец вышел в полуфинал и обеспечил сборной минимум «бронзу». В бою за выход в финал он встретится с двукратным чемпионом ЕС британцем Фрейзером Кларком