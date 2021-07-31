«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов сладостей из персиков.

Персиковый пирог на творожном тесте

Простой рецепт вкусного, нарядного и ароматного пирога со свежими персиками и творожным тестом.

Летний пирог с персиками

Чудесным дополнением к чаепитию будет этот нежный пирог с персиками. Он легко готовится и получается воздушным и тающим во рту.

Цветаевский пирог с персиками

Цветаевский пирог готовится из тонкого и рассыпчатого песочного теста с нежным сметанным кремом. Десерт пропитан вкусом и ароматом персиков.

Смузи из малины и персика

Ягоды и фрукты — самое любимое и популярное лакомство летом. Интересная подача смузи из малины и персика украсит стол и обязательно понравится детям.

Смузи персик-дыня

Смузи из дыни и персиком — восхитительный фруктовый коктейль. Этот ароматный напиток освежает и придает сил.

Быстрый пирог с персиками на слоёном тесте

Универсальный быстрый пирог с необычной заливкой, напоминающей нежный пудинг. Персики можно заменить любыми другими фруктами и ягодами. Подойдут яблоки, груши, абрикосы, вишню, смородину, малину.