«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов сладостей из персиков.
Персиковый пирог на творожном тесте
Простой рецепт вкусного, нарядного и ароматного пирога со свежими персиками и творожным тестом.
Летний пирог с персиками
Чудесным дополнением к чаепитию будет этот нежный пирог с персиками. Он легко готовится и получается воздушным и тающим во рту.
Цветаевский пирог с персиками
Цветаевский пирог готовится из тонкого и рассыпчатого песочного теста с нежным сметанным кремом. Десерт пропитан вкусом и ароматом персиков.
Смузи из малины и персика
Ягоды и фрукты — самое любимое и популярное лакомство летом. Интересная подача смузи из малины и персика украсит стол и обязательно понравится детям.
Смузи персик-дыня
Смузи из дыни и персиком — восхитительный фруктовый коктейль. Этот ароматный напиток освежает и придает сил.
Быстрый пирог с персиками на слоёном тесте
Универсальный быстрый пирог с необычной заливкой, напоминающей нежный пудинг. Персики можно заменить любыми другими фруктами и ягодами. Подойдут яблоки, груши, абрикосы, вишню, смородину, малину.