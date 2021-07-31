Прокуратура Каракалпакстана 29 июля прокомментировали появившиеся в социальных сетях сообщения о смерти Бахтияра Даулетмуратова, который, по словам его сестры, скончался в конце мая после нанесения телесных повреждений инспектором профилактики ОВД Тахиаташского района.

По данному факту проводится доследственная проверка, в районном ОВД ведётся служебное расследование, говорится в сообщении. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Ситуация находится на личном контроле прокурора Каракалпакстана, говорится в заявлении.

Позже в тот же день более подробную информацию опубликовал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов. По озвученным им данным, 23 мая примерно в 11:00 в дежурную часть ОВД Тахиаташского района поступило сообщение о мужчине, который лежал в состоянии алкогольного опьянения на улице.

Когда на место приехал инспектор профилактики правонарушений капитан С. Баймуратов, мужчина, бывший в состоянии опьянения, представился как Б. Тажимуратов. Капитан доставил его в медицинское объединение на медицинский осмотр. Там была выдана справка о том, что у мужчины было «алкогольное опьянение, ушиб лёгких, рана левой бровной области», говорится в сообщении. Сотрудник ОВД привёз мужчину в дежурную часть и доложил об этом начальнику отдела.

В ОВД у мужчины ухудшилось здоровье, из-за чего сотрудник, дежуривший в этот день, вызвал «скорую помощь», и мужчину доставили в больницу. Впоследствии было установлено, что мужчину зовут Бахтияр Даулетмуратов.

28 мая сестра Даулетмуратова обратилась с заявлением в прокуратуру Тахиаташского района, в котором указала, что инспектор профилактики Баймуратов избил и нанёс телесные повреждения её брату.

Спустя месяц, 28 июня, по результатам доследственной проверки, проведённой прокуратурой района, было вынесено заключение, что в действиях инспектора Баймуратова не было нарушений закона, отметили в МВД.