Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 31 июля (указано ташкентское время).

В шестой день соревнований будет разыгран 21 комплект медалей. Узбекистанцы примут участие в состязании по дзюдо в командном-микст направлении, также в соревнованиях по боксу и стрелковому спорту.

Расписание. День 8

Вид спорта Дисциплина ФИО Время проведения Дзюдо командный микст, 1/8 финала Узбекистан — Нидерланды (9×9) 07:25 Бокс до 52 кг, 1/8 финала Шахобидин Зоиров — Даниэл Давид Варела де Пина (Кабо-Верде)

07:30 до 63 кг, 1/8 финала

Элнур Абдураимов — Баходур Усманов (Таджикистан)

08:51 Стрелковый спорт винтовка из трёх положений, 50 м

Мухтасар Тохирова 08:00

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 31 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.