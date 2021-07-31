Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 31 июля (указано ташкентское время).

В шестой день соревнований будет разыгран 21 комплект медалей. Узбекистанцы примут участие в состязании по дзюдо в командном-микст направлении, также в соревнованиях по боксу и стрелковому спорту.

Расписание. День 8

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
Дзюдокомандный микст, 1/8 финалаУзбекистан — Нидерланды (9×9)07:25
Боксдо 52 кг, 1/8 финалаШахобидин Зоиров — Даниэл Давид Варела де Пина (Кабо-Верде)
07:30
до 63 кг, 1/8 финала
Элнур Абдураимов — Баходур Усманов (Таджикистан)
08:51
Стрелковый спортвинтовка из трёх положений, 50 м
Мухтасар Тохирова08:00

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 31 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.