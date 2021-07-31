Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 31 июля (указано ташкентское время).
В шестой день соревнований будет разыгран 21 комплект медалей. Узбекистанцы примут участие в состязании по дзюдо в командном-микст направлении, также в соревнованиях по боксу и стрелковому спорту.
Расписание. День 8
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Дзюдо
|командный микст, 1/8 финала
|Узбекистан — Нидерланды (9×9)
|07:25
|Бокс
|до 52 кг, 1/8 финала
|Шахобидин Зоиров — Даниэл Давид Варела де Пина (Кабо-Верде)
|07:30
|до 63 кг, 1/8 финала
|Элнур Абдураимов — Баходур Усманов (Таджикистан)
|08:51
|Стрелковый спорт
|винтовка из трёх положений, 50 м
|Мухтасар Тохирова
|08:00
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 31 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.