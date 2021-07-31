Думаете обновить холодильник и выбираете между моделями с нижней и верхней морозильными камерами? LG познакомит вас с особенностями своих моделей и постарается ответить на вопрос: кому и в каких случаях стоит выбирать модели с верхней морозильной камерой.

Модели с верхней морозильной камерой в первую очередь подойдут семьям, где часто готовят пищу из замороженных продуктов — мяса, рыбы, овощей и фруктов. Если такая семья купит холодильник с нижней морозильной камерой, то придется часто наклоняться, чтобы достать нужные продукты. Это особенно неудобно для пожилых людей.

Одно из главных преимуществ холодильников с верхней морозильной камерой — большая вместимость. В линейке LG их вместимость в среднем составляет от 500 до 600 л. В вариантах, где морозильная камера расположена снизу, средняя вместимость — от 320 до 400 л.

Помимо преимущества в виде вместительности, в большинстве моделей LG установлен антибактериальный фильтр Hygiene Fresh+ и инверторный линейный компрессор. Также есть зона сохранения свежести Fresh 0 Zone.





Фильтр Hygiene Fresh+

Это антибактериальный фильтр, который с помощью пятиэтапной фильтрации устраняет до 99,9% бактерий и содержащиеся в воздухе вещества, которые загрязняют пищу. Фильтр очищает воздух в холодильнике и продлевает срок хранения продуктов.

Инверторный линейный компрессор

Благодаря особенной технологии инверторного линейного компрессора LG в холодильнике снижено энергопотребление на 32% и уменьшен уровень шума на 25%. Компрессор обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение продуктов и дольше сохраняет их свежесть.





Fresh 0 Zone

Зона сохранения свежести или зона нулевой температуры — это специальное отделение в холодильнике для хранения свежего мяса и морепродуктов до момента их приготовления без необходимости замораживания.

И самое главное, в большинстве моделей установлена система Total No Frost, которая освобождает вас от необходимости размораживать холодильник.

Теперь, когда вы знаете основные преимущества холодильников с верхней морозильной камерой, вам будет легче принять решение о том, какой холодильник должен стоять на вашей кухне.

Instagram: @lguzbekistan

Сайт: lg.com

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