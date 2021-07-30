30 и 31 июля по Узбекистану ожидается небольшая, переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. По Ферганской долине в первой половине пятницы возможен кратковременный дождь с грозой.

Дневная температура воздуха в эти дни составит +32…+37 градусов. Местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.

В связи с ожидаемыми дождями по Ферганской долине и по сопредельной территории Кыргызстана 30−31 июля по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской и Ферганской областей селеопасно.

1 августа прохладные воздушные массы начнут смещаться на восток. На смену им придут горячие и сухие воздушные массы из Ирана. Днём ожидается повышение температуры воздуха до +35…+40 градусов.

В горных районах местами возможны кратковременные дожди и грозы.