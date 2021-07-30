В седьмой соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио в четырёх видах спорта сборную Узбекистана представили пять спортсменов.

Бокс. Единственным, кто прошёл дальше в этот день, стала Райхона Кодирова (-60 кг). Поединок против Наоми Юмба из Демократической республики Конго узбекская спортсменка провела уверенно и одержала чистую победу со счётом 5:0. В четвертьфинале она встретится с Беатриз Феррейрой из Бразилии.





В мужских состязаниях в рамках четвертьфинала Бобоусмон Батуров (-69 кг) вышел на ринг против британца Пэта Маккормака. Батуров, активно начавший поединок, упустил победу во втором и третьем раундах — 1:4.





Дзюдо. Последним из Узбекистана в индивидуальных направлениях на татами вышел Бекмурод Олтыбоев (+100 кг). В первом поединке он одолел иппоном Олзийбаярына Дурэнбаяра из Монголии, в 1/16 финала таким же способом победил нидерландца Хенка Гроля. К сожалению, в четвертьфинале узбекский тяжеловес уступил Лукасу Крпалеку из Чехии, а на утешительном этапе — украинцу Якиву Хаммо.





31 июля дзюдоисты Узбекистана начнут состязания в командном микст-направлении.

Лёгкая атлетика. В этой дисциплине в составе сборной первой выступила Роксана Худоёрова. В квалификации группы А по тройному прыжку спортсменка показала результат 13,02 метров. Заняв предпоследнее место среди 15 участниц, Худоёрова покинула Олимпиаду.





Плавание. В заплыве на 50 метров в свободном стиле Наталья Критинина показала худший результат среди восьми спортсменок — 24,93. Она также завершила выступления в Играх.

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 31 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.