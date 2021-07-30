Полмиллиона клиентов банка уже оценили многофункциональность, удобство и скорость приложения. TBC Bank — это первый цифровой банк на территории Узбекистана, который помогает пользоваться всеми банковскими услугами в онлайн-формате. Благодаря высоким технологиям в TBC UZ можно свободно управлять своими финансами, открывать депозитный счет, получать мгновенный кредит или в один клик отправлять переводы.

TBC Bank предлагает множество преимуществ для своих клиентов.

«TBC Депозит» является выгодным инструментом накопления средств — годовая ставка составляет 23%. При этом пользователь может внести любую сумму и снять ее, как только пожелает. Начисление процентов происходит каждый день, а выплата — каждый месяц. Еще одной удобной функцией является правило автонакоплений. Указав, сколько, когда и откуда переводить деньги, клиент с легкостью сможет накопить на любые цели необходимую сумму.

Получить мгновенный «TBC Кредит», а также осуществить переводы средств с карты на карту можно прямо в приложении банка. Все это можно сделать в приложении TBC UZ, использовав только свой смартфон.

Присоединившись к числу пользователей, которые успели оценить преимущества TBC UZ, можно пользоваться банковскими услугами не выходя из дома.

Приложение TBC UZ доступно для Android и iOS.

Телефон службы поддержки 24/7: (+998) 78−777−27−27.

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Сайт: tbcbank.uz

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