В социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что итальянский дизайнер Стефано Риччи создал для Узбекистана специальную коллекцию одежды и обуви с изображением флага и герба страны. В нее вошли футболки, джинсовые брюки, кепки и спортивные костюмы и кроссовки, отметила Afisha.uz.

Позже администрация бутика сообщила, что данная модель кроссовок была выпущена брендом как образец, предназначенный не для розничной продажи, а только для предзаказа. Соответствующая публикация с рекламой одежды была удалена.

«Мы искренне сожалеем о ситуации, возникшей вследствие нашей недальновидности, и отказываемся от заказа любых моделей кроссовок с элементами символики нашей страны», — говорится в заявлении Glamour.

В Министерстве юстиции прокомментировали модную коллекцию, назвав изображение на обуви флага и герба «неуважением к государственным символам».

В своём заявлении Минюст ссылается на статью 5−1 закона «О государственном гербе», согласно которой обозначения, представляющие собой изображение герба, не могут быть использованы в коммерческих целях для продвижения производимых или реализуемых товаров (работ, услуг).

Министерство приводит в пример изучение практики использования государственных символов в государственных органах, организациях и учреждениях, расположенных в Ташкенте. По итогам этих мероприятий столичное управление юстиции выявило 363 случая нарушения требований вышеназванного закона.

Для устранения нарушений министерством внесено 103 представления, выдано 70 распоряжений о недопущении нарушения закона, в Главное управление внутренних дел поданы предложения по привлечению к административной ответственности по 49 случаям. В результате 55 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 18 — предупреждены в административном порядке, ещё 9 должностных лиц — оштрафованы, сообщили в Минюсте.

Отметим, что практика нанесения государственных символов на одежду и сувенирную продукцию распространена как в Узбекистане, так и в других странах — соответствующую продукцию можно встретить в различных местных и зарубежных онлайн-магазинах.

Фото: Amazon, Etsy

На сайте крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon предложены кеды, выполненные в цветах и символике государственного флага США и Канады. На торговой площадке Etsy продается более 10 пар обуви с изображением флага Великобритании. В Узбекистане локальные бренды используют изображения флага и герба страны в декоре одежды.

Фото: Instagram