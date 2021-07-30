29 июля в Узбекистане был обновлён рекорд суточного прироста новых случаев коронавируса с начала пандемии весной прошлого года — 897 (днём ранее — 879). Общее число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 128403, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество заболевших за день выявлено в Ташкенте — 135, Ташкентской области — 114, Сурхандарьинской — 98, Джизакской — 95, Самаркандской — 92 и Каракалпакстане — 90. В других регионах цифры составляют от 82 в Ферганской области до 14 в Навоийской и Бухарской областях.

Число умерших пациентов с коронавирусом, зарегистрированных официально, выросло на 7 и достигло 866.

Ещё у 546 человек в течение суток была подтверждена пневмония. Днём ранее этот показатель составлял 529.