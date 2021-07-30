За шесть месяцев с начала года в Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин и его региональные отделы обратились 5958 граждан. Об этом было сказано 29 июля на брифинге в АИМК, посвящённом вопросам предотвращения семейного насилия, оказания помощи пострадавшим и повышения правовой грамотности женщин.

Среди обратившихся за полгода в центр, функционирующий при Министерстве по поддержке махалли и семьи, — 5348 женщин (89,7%), 393 мужчин (6,6%) и 217 несовершеннолетних детей (3,6%).

В разрезе регионов больше всего обращений поступило от жителей Ташкента (1598), Джизакской (861), Наманганской (540) и Кашкадарьинской областей (539).

Из общего количества обратившихся 2368 человек просили правовую консультацию и совет психолога, признаков насилия в семье выявлено не было. При этом 1908 граждан сообщили, что подвергались психологическому насилию, 1094 — физическому, 502 человека — экономическому и 26 — сексуальному.

За полгода от психологического насилия пострадали 1766 женщин (93% от общего количества). Чаще всего это случалось в семьях (1841) и в результате ссор между супругами (1353), говорилось на брифинге. Физическому насилию за указанный период подверглась 1071 женщина (98%). В 865 случаях это происходило в результате конфликтов между супругами, в 157 — между свекровью и невесткой (тещей и зятем), в 43 — между родителями и детьми.

В мае постановлением президента начата реорганизация центров реабилитации и адаптации женщин, которые были отнесены к Минмахалли. В документе указывалось, что за счёт оптимизации действующих 197 будут образованы 29 центров. МВД было поручено брать на учёт совершивших насилие и восстанавливать утерянные паспорта и ID-карты жертвам, Минздраву — бесплатно лечить пострадавших, а Минтруда — трудоустраивать женщин и обучать профессиональным навыкам.