Израильская NSO Group временно заблокировала доступ к программному обеспечению Pegasus ряду своих государственных клиентов, сообщает National Public Radio (NPR) со ссылкой на источник в компании.

Корпорация изучает возможное неправомерное использование ПО после громкого совместного расследования почти двух десятков международных СМИ. Журналисты выяснили, что некоторые правительства и спецслужбы использовали программу Pegasus для взлома телефонов, принадлежащих журналистам, активистам, руководителям компаний и политикам по всему миру. В списке людей, за которыми предположительно велась слежка, оказались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Пакистана Имран Хан, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и другие.

Несколькими днями ранее представители Министерства обороны Израиля посетили офис NSO Group «для оценки обвинений, выдвинутых в отношении компании», отмечает NPR. Источник сообщил NPR, что компания полностью сотрудничает с властями в рамках расследования и «стремится доказать, что упомянутые в сообщениях СМИ лица не были целями Pegasus».

NSO Group продаёт программное обеспечение военным и правоохранительным органам, а также спецслужбам в 40 неназванных странах и заявляет, что тщательно проверяет репутацию клиентов в области прав человека перед продажей шпионских программ. По информации The Washington Post, в последние годы компания заблокировала доступ к своим ПО правительственным учреждениям в Саудовской Аравии, Дубае (ОАЭ) и Мексике.