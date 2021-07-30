Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 30 июля (указано ташкентское время).

В шестой день соревнований будет разыгран 21 комплект медалей. За Узбекистан выступят пять спортсменов.

Расписание. День 7

Вид спорта Дисциплина ФИО Время проведения Дзюдо +100 кг, 1/16 финала Бекмурод Олтыбоев — Олзийбаярын Дурэнбаяр (Монголия)

07:25 Бокс до 69 кг, ¼ финала Бобо-Усмон Батуров — Пэт Маккормак (Великобритания)

08:36 до 51 кг, 1/16 финала

Райхона Кодирова — Наоми Юмба (Конго ДР)

13:15 Лёгкая атлетика тройной прыжок, квалификация Роксана Худоярова 15:05 Плавание 50 м вольным стилем, квалификация

Наталья Критинина

15:34

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 28 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.