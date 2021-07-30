Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 30 июля (указано ташкентское время).
В шестой день соревнований будет разыгран 21 комплект медалей. За Узбекистан выступят пять спортсменов.
Расписание. День 7
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Дзюдо
|+100 кг, 1/16 финала
|Бекмурод Олтыбоев — Олзийбаярын Дурэнбаяр (Монголия)
|07:25
|Бокс
|до 69 кг, ¼ финала
|Бобо-Усмон Батуров — Пэт Маккормак (Великобритания)
|08:36
|до 51 кг, 1/16 финала
|Райхона Кодирова — Наоми Юмба (Конго ДР)
|13:15
|Лёгкая атлетика
|тройной прыжок, квалификация
|Роксана Худоярова
|15:05
|Плавание
|50 м вольным стилем, квалификация
|Наталья Критинина
|15:34
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 28 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.