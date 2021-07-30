Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 30 июля (указано ташкентское время).

В шестой день соревнований будет разыгран 21 комплект медалей. За Узбекистан выступят пять спортсменов.

Расписание. День 7

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
Дзюдо+100 кг, 1/16 финалаБекмурод Олтыбоев — Олзийбаярын Дурэнбаяр (Монголия)
07:25
Боксдо 69 кг, ¼ финалаБобо-Усмон Батуров — Пэт Маккормак (Великобритания)
08:36
до 51 кг, 1/16 финала
Райхона Кодирова — Наоми Юмба (Конго ДР)
13:15
Лёгкая атлетикатройной прыжок, квалификацияРоксана Худоярова15:05
Плавание50 м вольным стилем, квалификация
Наталья Критинина
15:34

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 28 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.