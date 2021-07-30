Рано утром в пятницу в Узбекистан из США прибыла партия вакцины от коронавируса американского производства Moderna из 3 миллионов 60 доз, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Она предоставлена правительством Соединённых Штатов безвозмездно в рамках глобального механизма по распределению вакцин COVAX.

Груз общим весом около 30 тонн встретили заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев, министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, главный государственный санитарный врач Баходир Юсупалиев и другие официальные лица, а также посол США Дэниел Розенблюм, директор миссии USAID Микаэла Мередит, глава представительства ЮНИСЕФ Мунир Маммедзаде и и. о. руководителя представительства ВОЗ Кристофер Фитцпатрик.





«Это очень своевременная помощь», — сказал журналистам министр Абдухаким Хаджибаев. Он назвал вакцину Moderna одной из самых эффективных от коронавируса и поблагодарив правительство США, Всемирную организацию здравоохранения и ЮНИСЕФ за сотрудничество.

«Доверие населения к вакцине постепенно растет, а с ним и темпы вакцинации — сейчас каждый день прививаются более 200 тысяч человек», — отметил глава Минздрава.

Препарат Moderna является одним из трёх применяемых в США вакцин от коронавируса и одной из шести вакцин, одобренных ВОЗ для чрезвычайного использования. Курс вакцинации состоит из двух доз, вводимых с интервалом в 28 дней.

Вакцина требует хранения при температуре от -25 до -15 градусов Цельсия. При этом её можно в течение 30 дней хранить при температуре +2…+8 градусов, т. е. при обычной холодильной температуре.

«Все условия для безопасной доставки вакцины населению у нас есть. Она на специальных рефрижераторах будет доставлена в регионы страны, из областных центров — в районы и в каждый пункт вакцинации посредством холодовой цепи. Я уверен, что ни одна доза вакцины не будет потеряна», — подчеркнул министр.

Посол Дэниел Розенблюм назвал поставку вакцины «отличным примером партнёрства между США и Узбекистаном».





Вице-премьер Бехзод Мусаев (справа) и посол США Дэниел Розенблюм.

«Мы знаем, что пандемия всё ещё с нами, она всё ещё забирает жизни, в том числе в Узбекистане. И единственный способ борьбы с этим — вакцинация как можно большего числа людей. Пока вирус с нами, он будет находить новые способы инфицирования людей. Ни один из нас не может быть в безопасности, пока все мы не будем вакцинированы», — подчеркнул дипломат.

Он заявил, что США продолжат сотрудничество с Узбекистаном в этом направлении, чтобы добиться полной победы над вирусом и спасти как можно больше жизней.

Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботир Курбанов сообщил, что вакцина Moderna будет доступна для вакцинации всех категорий граждан старше 18 лет.

«Благодаря применению этой вакцины будет охвачено больше людей за короткий срок, что будет способствовать стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — отметил он.

На уточняющий вопрос «Газеты.uz» о том, когда в Узбекистане планируется начать вакцинацию детей младше 18 лет, он ответил, что для этого пока есть время.

Ботир Курбанов рассказал, что до этого Узбекистан получил 9,58 миллиона доз вакцин, основная часть, или 8,5 миллиона, — это китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. По итогам 29 июля использовано 6,98 миллиона доз. 85% приходится на ZF-UZ-VAC2001, 10% — на AstraZeneca и 5% — на российскую вакцину «Спутник V». Полный курс вакцинации прошло почти 1,15 миллиона человек.





Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Маммедзаде рассказал, что фонд обратился к странам «большой семёрки» и тем, у которых есть избыточное количество вакцин, с призывом поделиться вакциной с другими странами. «Поэтому очень важна демонстрация этой солидарности, чтобы все страны, у которых есть возможность, передавали друг другу дополнительные дозы», — отметил он.

Мунир Маммедзаде приветствовал усилия правительства в обеспечении должного доступа населения к вакцинации и тот факт, что у населения есть возможность выбора разных вакцин.

Он напомнил, что в рамках механизма COVAX в марте Узбекистан получил 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca. В июле на основе призыва ЮНИСЕФ 50 тысяч доз этой вакцины Узбекистану передал Азербайджан.

«В сентябре мы ожидаем ещё 660 тысяч доз AstraZeneca и дополнительное пожертвование в 276 тысяч доз, а в сентябре-октябре — 1,214 миллиона доз Pfizer», — сообщил руководитель офиса ЮНИСЕФ.

«Мы уже добились, чтобы все районы Узбекистана имели возможность хранить такие вакцины, как Moderna, в температурном режиме -20. И этот потенциал будет и дальше усиливаться, чтобы вакцины, такие как Pfizer с ещё более низкой температурой хранения, были также обеспечены в стране», — отметил он.

«Очень важно, чтобы все граждане действовали осознанно и вакцинировались как можно быстрее. Позиция ЮНИСЕФ такова, что самая лучшая вакцина — это та, которая доступна. И я ещё раз хочу подчеркнуть, что наличие выбора в Узбекистане — это уже большой результат», — подчеркнул Мунир Маммедзаде.

Он добавил, что до конца года стоит задача привить вакциной, поставленной в рамках COVAX, минимум 20% населения Узбекистана. Накануне были обнародованы планы правительства до 1 ноября вакцинировать в целом 70% населения.