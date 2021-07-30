У вас большая семья, где процесс стирки практически не прекращается, а барабан стиральной машины не всегда успевает просохнуть? Если так, то он нуждается в обязательной очистке.
При ежедневной эксплуатации барабан становится местом для развития бактерий и грибков. Систематическая очистка поможет удалить остатки моющих средств, различные загрязнения и снизить риск образования плесени. Компания LG рассказала, как и с какой периодичностью пользоваться функцией очистки барабана в стиральных машинах.
Данная функция очищает внутреннюю часть барабана с помощью замачивания, стирки, полоскания и отжима. Функцию очистки нужно запускать в среднем раз в месяц. А если вы чувствуете запах плесени или просто неприятный запах от стиральной машины, желательно очищать барабан раз в неделю в течение трех недель.
Чтобы запустить функцию очистки барабана, нужно:
- Вынуть все вещи из стиральной машины и закрыть дверцу.
- Открыть лоток для моющих средств и убедиться, что в ячейках лотка нет средств для стирки. Если у вас жесткая вода, нужно добавить средство, препятствующее образованию известковых отложений.
- Включить питание и выбрать функцию «Очистка барабана».
- Нажать кнопку «Пуск/Пауза» для запуска программы.
- После завершения цикла стиральная машина сама сольет воду через дренажный шланг.
- Оставить дверцу открытой, чтобы просушить внутренние детали стиральной машины. Если детали не будут полностью высушены, это может привести к возникновению неприятного запаха или появлению плесени.
Выполнять очистку нужно систематически, чтобы предотвратить появление неприятных запахов и бактерий. Если стиральная машина вышла из строя или начала выдавать ошибки, стоит обратиться в сервисный центр LG по номеру: (0800) 120−22−22. Звонок для всех регионов Узбекистана бесплатный.
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