У вас большая семья, где процесс стирки практически не прекращается, а барабан стиральной машины не всегда успевает просохнуть? Если так, то он нуждается в обязательной очистке.

При ежедневной эксплуатации барабан становится местом для развития бактерий и грибков. Систематическая очистка поможет удалить остатки моющих средств, различные загрязнения и снизить риск образования плесени. Компания LG рассказала, как и с какой периодичностью пользоваться функцией очистки барабана в стиральных машинах.

Данная функция очищает внутреннюю часть барабана с помощью замачивания, стирки, полоскания и отжима. Функцию очистки нужно запускать в среднем раз в месяц. А если вы чувствуете запах плесени или просто неприятный запах от стиральной машины, желательно очищать барабан раз в неделю в течение трех недель.

Чтобы запустить функцию очистки барабана, нужно:

Вынуть все вещи из стиральной машины и закрыть дверцу. Открыть лоток для моющих средств и убедиться, что в ячейках лотка нет средств для стирки. Если у вас жесткая вода, нужно добавить средство, препятствующее образованию известковых отложений. Включить питание и выбрать функцию «Очистка барабана». Нажать кнопку «Пуск/Пауза» для запуска программы. После завершения цикла стиральная машина сама сольет воду через дренажный шланг. Оставить дверцу открытой, чтобы просушить внутренние детали стиральной машины. Если детали не будут полностью высушены, это может привести к возникновению неприятного запаха или появлению плесени.

Выполнять очистку нужно систематически, чтобы предотвратить появление неприятных запахов и бактерий. Если стиральная машина вышла из строя или начала выдавать ошибки, стоит обратиться в сервисный центр LG по номеру: (0800) 120−22−22. Звонок для всех регионов Узбекистана бесплатный.

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