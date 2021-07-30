Куда пойти на выходных в Ташкенте?

Три кинопремьеры, лучные бои, выставки, мастер-классы для детей и взрослых, вечеринки в аквапарках и другие мероприятия предстоящих жарких выходных.



По традиции редакторы Афиши отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.