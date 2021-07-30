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31 июля и 1 августа
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Три кинопремьеры, лучные бои, выставки, мастер-классы для детей и взрослых, вечеринки в аквапарках и другие мероприятия предстоящих жарких выходных.
По традиции редакторы Афиши отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.
Кино
«За гранью жизни»
«Сипсик»
«Круиз по джунглям»
7 фильмов, которые заставят поволноваться
Необычные сериалы по DC Comics
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Город
График открытых лучных боев в клубе Hero park
Каток в Humo Arena
Выставки
Персональная выставка Рушаны Алимовой
Выставка-ярмарка «Восточный базар»
Персональная выставка Баята Пулатовича Мухтарова
Фотовыставка «Семён Безносов — фотокорреспондент эпохи Узбекистан»
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Знания
Мастер-классы в Silk Route Marionettes
Мастер-классы в Morozart
Мастер-классы
в «Мастерской»
Ziyo Day
Вечеринки
Family day в аквапарке Sinbad
Гавайская вечеринка в аквапарке Sinbad
Пенные вечеринки в «Солнечном городе»
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Afisha.uz
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