В шестой день Олимпийских игр в Токио в составе сборной Узбекистана выступили шесть спортсменов.

Бокс. Чемпион мира и Азии, знаменосец сборной Баходир Жалолов (+91 кг) начал своё участие в Играх с победы над азербайджанцем Мухаммадом Абдуллаевом — 5:0. В четвертьфинале узбекский боксёр встретится с Сатишем Кумаром из Индии.





В этот день второй поединок провёл Фанат Кахрамонов (-75 кг). Ему противостоял Абилхан Аманкул из Казахстана и матч закончился чистой победой казахского боксёра со счётом 0:5.

В женских состязаниях свой очередной бой провела Турсуной Рахимова (-51 кг), которая в борьбе за выход в четвертьфинал проиграла турецкой спортсменке Бусе Наз Чакироглу — 2:3.





Дзюдо. Тяжеловес Мухаммадкарим Хуррамов (-100 кг) в первом поединке вышел на татами против ирландца Бенжамина Флетчера и одержал победу за счёт оценки вазари. Уже в следующем раунде он уступил чемпиону мира Арону Волфу из Японии и завершил борьбу за медали. Узбекский дзюдоист продолжит выступления в командном микст-направлении.





Академическая гребля. В финале лёгкого веса группы С гребцы Шахбоз Холмирзаев и Собир Сафаралиев преодолели расстояние 2000 метров за 6 минут 40 секунд, в результате чего стали четвёртыми и покинули Олимпиаду.

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 28 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.