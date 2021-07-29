Национальный олимпийский комитет Узбекистана (НОК) обратился в специальную комиссию Олимпийских игр в Токио по поводу судейства и результатов двух боксёрских поединков. Пользователи социальных сетей выражали недовольство итогам боёв Миразизбека Мирзахалилова и Турсуной Рахимовы. На запрос «Газеты.uz» в комитете имена спортсменов не назвали.

Миразизбек Мирзахалилов и Турсуной Рахимова.



Комиссию, созданную Международным олимпийским комитетом (МОК) и ответственную за проведение соревнований по боксу в рамках Игр, возглавляет президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

На встрече руководство НОК в лице председателя Рустама Шаабдурахманова и генерального секретаря Ойбека Касымова проинформированы о деятельности комиссии. В частности, было указано, что в состязаниях по боксу за решением 5 судей следят двое специальных представителей, а итоги боёв не пересматриваются.

Эксперты комиссии также подчеркнули, что случаи, вызывающие подозрение отдельно анализируются, а судьи, которые непрофессионально выполняют свои обязанности, отстраняются от Олимпиады, говорится в сообщении комитета.

Боксёр Миразизбек Мирзахалилов (-57), выступивший в пятый день Игр в Токио, проиграл ирландцу Курту Уокеру (1:4). В шестой день Олимпиады Турсуной Рахимова (-51 кг) в борьбе за выход в четвертьфинал уступила турецкой спортсменке Бусе Наз Чакироглу (2:3).