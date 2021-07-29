Центральная избирательная комиссия 29 июля зарегистрировала уполномоченных представителей пяти политических партий Узбекистана, сообщила пресс-служба ЦИКа.

Согласно статье 34 Избирательного кодекса, политическая партия, выдвинувшая кандидатов в президенты Узбекистан, кандидатов в депутаты Законодательной палаты, кандидатов в депутаты местных Кенгашей, вправе назначить уполномоченного представителя для участия в заседаниях избирательной комиссии, сдаче документов, проверке правильности составления подписных листов, подсчете голосов на избирательном участке.

Уполномоченными представителями пяти политических партий стали:

Бахтиёр Султанназирович Якубов — Либерально-демократическая партия Узбекистана;

Баходиржон Муллажон угли Маматхонов — Демократическая партия «Миллий тикланиш»;

Абдукамол Шодиевич Рахмонов — Социал-демократическая партия «Адолат»;

Саидрасул Саидакпарович Сангинов — Экологическая партия;

Улугбек Назарович Вафоев — Народно-демократической партия.

ЦИК вручил представителям партий удостоверения (мандаты) о регистрации. Срок полномочий представителя считается истекшим со дня опубликования в печати итогов состоявшихся выборов.

Напомним, день выборов президента Узбекистана — 24 октября. Избирательная кампания стартовала 23 июля.