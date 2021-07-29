Центральная избирательная комиссия 29 июля зарегистрировала уполномоченных представителей пяти политических партий Узбекистана, сообщила пресс-служба ЦИКа.
Согласно статье 34 Избирательного кодекса, политическая партия, выдвинувшая кандидатов в президенты Узбекистан, кандидатов в депутаты Законодательной палаты, кандидатов в депутаты местных Кенгашей, вправе назначить уполномоченного представителя для участия в заседаниях избирательной комиссии, сдаче документов, проверке правильности составления подписных листов, подсчете голосов на избирательном участке.
Уполномоченными представителями пяти политических партий стали:
- Бахтиёр Султанназирович Якубов — Либерально-демократическая партия Узбекистана;
- Баходиржон Муллажон угли Маматхонов — Демократическая партия «Миллий тикланиш»;
- Абдукамол Шодиевич Рахмонов — Социал-демократическая партия «Адолат»;
- Саидрасул Саидакпарович Сангинов — Экологическая партия;
- Улугбек Назарович Вафоев — Народно-демократической партия.
ЦИК вручил представителям партий удостоверения (мандаты) о регистрации. Срок полномочий представителя считается истекшим со дня опубликования в печати итогов состоявшихся выборов.
Напомним, день выборов президента Узбекистана — 24 октября. Избирательная кампания стартовала 23 июля.