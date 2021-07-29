Hyundai Auto Asia — официальный дистрибьютор южнокорейского автобренда Hyundai в Узбекистане.

С 26 июля по 1 сентября дистрибьютор запустил новую рассрочку на автомобиль Hyundai Elantra — «Elantra_вое лето» — специально для поклонников новой модели инновационного седана.

Одна из главных задач компании Hyundai Auto Asia — предложить покупателю выгодную возможность приобретения автомобилей. Новая модель Hyundai Elantra представляет собой гармоничное сочетание стиля и современных технологий. Учитывая большой интерес к ней, Hyundai Auto Asia подготовила специальное предложение — рассрочку «Elantra_вое лето», которая действует на следующих условиях:

первоначальный взнос — от 50 до 70%;

годовые — 0%;

срок погашения — 13 месяцев;

единоразовая комиссия — от 0,5%.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях и восьми цветовых решениях.





Это отличная возможность приобрести автомобиль мирового автобренда на выгодных условиях. На все автомобили, приобретенные в дилерских центрах компании, вне зависимости от формы покупки действуют гарантийные обязательства.





Получить интересующую информацию или записаться на тест-драйв можно, позвонив по единому номеру: 1248.

Адрес Hyundai Premium Sergeli: ТКАД, 68.

Адрес Hyundai Yunusobod: пр. А.Темура, 77А.

Адрес Hyundai Qushbegi: Кичик халка йули, 22 В.

Адрес Hyundai Tashkent City: ул. Хадра, 2/1.

Время работы дилерских центров: с 9:00 до 20:00 без выходных.

Дилерский центр Tashkent City работает с 10:00 до 22:00.

Промо-стенд Hyundai в ТРЦ Riviera работает c 10:00 до 21:00.

Сайт: hyundai-auto.uz

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

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