С 1 августа по 30 сентября при оплате картой АТТО пассажиры будут платить за проезд в автобусах Ташкента 1300 сумов вместо установленных 1400 сумов. Это значит, что теперь пользоваться транспортной картой АТТО становится не только удобно, но и выгодно.
Аналогичная акция стартует с 1 августа в общественном транспорте Гулистана, где совсем недавно была запущена автоматизированная система оплаты проезда. До конца года в областном центре Сырдарьинской области проезд по карте АТТО будет дешевле на 10% — 900 сумов за одну поездку.
Также для владельцев транспортных карт теперь действуют скидки на проезд и в нескольких маршрутках столицы.
Карты АТТО можно приобрести в пунктах реализации УП «Тошйуловчитрансхизмат» и кассах метро. Пополнить баланс транспортной карты можно с помощью мобильных приложений платежных сервисов ATTO, MyUzcard, Payme, Click, Upay, Apelsin и других, а также в пунктах реализации карт. По данным компании АТТО, на сегодняшний день реализовано порядка 350 тысяч транспортных карт, включая тарифные.
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Серый
Хорошая акция для популяризации карт, но.. Немного неверно сделали. Надо было стоимость проезда за наличные сделать 2000 сум, а по карте оставить 1400. Решилось бы несколько проблем — первая, это проблематичные 600 сум сдачи. А вторая, более высокая разница в стоимости явилось бы большей мотивацией.
Javlon Juraev
Я в самом начале предлагал это сделать, так как они не могли всех подтолкнуть перейти на карточки. Лучше поздно чем никогда.