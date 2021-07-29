С 1 августа по 30 сентября при оплате картой АТТО пассажиры будут платить за проезд в автобусах Ташкента 1300 сумов вместо установленных 1400 сумов. Это значит, что теперь пользоваться транспортной картой АТТО становится не только удобно, но и выгодно.

Аналогичная акция стартует с 1 августа в общественном транспорте Гулистана, где совсем недавно была запущена автоматизированная система оплаты проезда. До конца года в областном центре Сырдарьинской области проезд по карте АТТО будет дешевле на 10% — 900 сумов за одну поездку.

Также для владельцев транспортных карт теперь действуют скидки на проезд и в нескольких маршрутках столицы.





Карты АТТО можно приобрести в пунктах реализации УП «Тошйуловчитрансхизмат» и кассах метро. Пополнить баланс транспортной карты можно с помощью мобильных приложений платежных сервисов ATTO, MyUzcard, Payme, Click, Upay, Apelsin и других, а также в пунктах реализации карт. По данным компании АТТО, на сегодняшний день реализовано порядка 350 тысяч транспортных карт, включая тарифные.

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