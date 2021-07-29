Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов дал интервью проекту Кирилла Альтмана Alter Ego. В частности, он ответил на вопрос, стоит ли ожидать подписания контракта по строительству атомной электростанции в Узбекистане во время планируемого визита президента в Россию.

«Для того, чтобы это сделать, его нужно готовить. Насколько я знаю, ведется работа экспертов. Она тоже ведется спокойно, тщательно, с оценкой всех рисков. [Если] есть вопросы, на них нужно отвечать, проводить достаточно много исследований, обсуждений, если нужно, привлекаются независимые оценки… Это была договоренность президентов, что надо продумать этот вопрос, и он работается», — сказал Олег Мальгинов.

Ведущий Кирилл Альтман отметил, что проект АЭС критикуется в Узбекистане среди населения. «Одна из причин — строительство планируется начать с привлечением российского кредита от 11 до 14 млрд долларов… Есть вероятность попасть в зависимое положение от России. Насколько это утверждение может быть верным?», — спросил он.

«Насколько я знаю, строительство АЭС, которое предлагает Россия, оно комплексное, оно самое дешевое в мире и самое продвинутое. Это может оспаривать, я не специалист. Дело не в цене. Я сейчас живу в Ташкенте и я точно знаю, что электроэнергия Узбекистану нужна и достаточно много ее нужно», — сказал посол.

«Сейчас идут возобновляемые источники энергии — ветер, солнце… Я одновременно смотрю на планы Узбекистана, очень внимательно слушаю, что говорит президент. Горный ластер, сельскохозяйственного строения кластер, металлургический завод, медный комбинат. Ветряки это все потянут?» — обратил внимание Олег Мальгинов.

Он добавил, что энергии для развития экономики должно быть много, она должна быть устойчивая и не самая дорогая. Атомная энергия недорогая, отметил он, себестоимость сырья 10%, в то время как у газа и нефти — 60−70%.

Отвечая на вопрос непосредственно о возможности Узбекистана попасть в зависимость от России через кредит на строительство АЭС, дипломат сказал:

«Если страна развивается, если производится продукция, которую она продает на внешнем рынке, будь то Афганистан, Россия, Казахстан, — кредит и проценты по кредиту большой роли не играют. Посмотрите, какая закредитованность у западно-европейских стран, у них это больше 100% ВВП. И что, они переживают? Нет, просто работают, обслуживают свои кредитные обязательства. Нужно комплексное развитие экономики со своим производством и рынком сбыта».

В заключение Олег Мальгинов добавил, что электрификация — это двигатель развития экономики, поэтому нужно иметь запас энергоресурса.