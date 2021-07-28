Шахматный турнир Zakovat-Gambit с призовым фондом в 610 млн сумов пройдёт 10−15 августа с участием мировых звёзд интеллектуальной игры, сообщили «Газете.uz» организаторы.

Среди участников мероприятия — чемпионы мира по шахматам Вишванатан Ананд и Рустам Касымджанов, Тимур Гареев, который в 2016 году установил мировой шахматный рекорд по наибольшему числу партий в сеансе игры вслепую (48 игр). Приедет Гулрухбегим Тохирджонова, которая в 2018 году заняла второе место на чемпионате мира по шахматам среди девушек до 20 лет, а в 2019 году вошла в топ-30 лучших шахматисток мира.

«Ожидается визит королевы шахмат, единственной женщины-гроссмейстера, которой удалось войти в „мужскую“ десятку сильнейших шахматистов мира, а также единственной шахматистки, достигшей супергроссмейстерского рейтинга — Юдит Полгар», — подчеркнули организаторы.

В турнире могут принять участие все желающие граждане Узбекистана без ограничений по рейтингу и возрасту. Для этого нужно вступить в шахматный клуб Zakovat. Прием заявок завершится 7 августа.

Организаторами шахматного турнира выступили Фонд масс-медиа, негосударственное некоммерческое общество Zakovat, Агентство по делам молодёжи и шахматная школа SkyChess.