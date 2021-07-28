Для людей с хроническими заболеваниями жизненно важно иметь доступ к большему ассортименту лекарств для поддерживающей терапии и лечения.

Каждый участник рынка лекарственных средств — будь то местный или иностранный производитель — влияют на общую картину лекарственного обеспечения. Они способствуют развитию таких факторов национальной лекарственной безопасности, как доступность, эффективность, безопасность и качество лекарственных средств, поставляемых населению.





Тенденции в национальной лекарственной политике предполагают развитие рынка лекарственного обеспечения Узбекистана: запускаются современные производства наряду с большим количеством глобальных международных фармацевтических гигантов, выходящих на рынок лекарственных средств.





Международные фармацевтические компании не только положительно влияют на увеличение доступности социально значимых и жизненно важных лекарственных средств. Также они передают международные стандарты и практики лекарственного обеспечения, насыщая фармацевтическую отрасль и способствуя ее развитию.

Сегодня во всем мире одним из краеугольных камней национальной лекарственной безопасности является развитие рынка лекарственных средств, в том числе и за счет генерических препаратов. Это лекарства, содержащие одинаковые активные вещества, сопоставимые по эффективности, безопасности, качеству оригинальным препаратам и производимые на различных заводах под разными торговыми наименованиями.





Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, генерические лекарства становятся эффективным инструментом сокращения затрат на лечение. При этом повышается доступность таких препаратов для всех слоев населения.

На рынке Узбекистана в период пандемии коронавирусной инфекции закономерно появились новые фармацевтические компании. Они способствуют повышению доступности современных лекарств и сопоставимых альтернативных медикаментов.

Одной из компаний, появившейся на рынке Узбекистана, является SANTO (входит в группу компаний Polpharma). В сентябре 2020 года компания SANTO зарегистрировала на территории Узбекистана свое представительство, реализуя планы по расширению портфеля поставляемых лекарственных средств для лечения и профилактики как острых, так и хронических заболеваний.





Таким образом, Узбекистану стал доступен большой портфель лекарственных средств компании SANTO.

SANTO, входящая в группу Polpharma, осуществляет производство в соответствии с принятым стандартом надлежащей фармацевтической практики (GMP). Это обеспечивает контроль качества на всех этапах: от закупки сырья и производства до поставки конечному потребителю.

Доступность большего ассортимента лекарственных средств способствует лечению и профилактике заболеваний пациентов.

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