В дорожно-транспортном происшествии в Яккасарайском районе Ташкента погиб пешеход, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

27 июля примерно в 13:00 на пересечении улиц Бобура и Боходира водитель грузового автомобиля Shacman сбил пешехода Хаджакбара Т. (1960 г. р.), переходившего дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По факту происшествия возбуждено дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.

Днём ранее ДТП с участием пешехода произошло в Юнусабадском районе столицы. Водитель Nexia сбил юношу, который позднее скончался в больнице.