Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 28 июля (указано ташкентское время).
В пятый день соревнований будет разыграно 23 комплекта медалей в 11 видах спорта. За Узбекистан выступят 4 спортсмена.
Расписание. День 4
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Дзюдо
|До 70 кг, 1/16 финала
|Гульноза Матниязова — Демос Мемнелум (Чад)
|07:00
|До 90 кг, 1/16 финала
|Давлат Бобонов — Николас Мунгай (Италия)
|07:45
|Бокс
|до 57 кг, 1/8 финала
|Миразизбек Мирзахалилов — Курт Уокер (Ирландия)
|08:36
|до 81 кг, 1/8 финала
|Дилшод Рузметов — Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)
|16:27
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 23 место с одной золотой медалью.