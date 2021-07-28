Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 28 июля (указано ташкентское время).

В пятый день соревнований будет разыграно 23 комплекта медалей в 11 видах спорта. За Узбекистан выступят 4 спортсмена.

Расписание. День 4

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
ДзюдоДо 70 кг, 1/16 финалаГульноза Матниязова — Демос Мемнелум (Чад)
07:00
До 90 кг, 1/16 финалаДавлат Бобонов — Николас Мунгай (Италия)
07:45
Боксдо 57 кг, 1/8 финалаМиразизбек Мирзахалилов — Курт Уокер (Ирландия)
08:36
до 81 кг, 1/8 финала
Дилшод Рузметов — Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)
16:27

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 23 место с одной золотой медалью.