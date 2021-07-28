Я уже отмечал, что нам необходимо провести эксперимент в одном из регионов касательно выборов хокимов. Это предложение истрактовали по-разному. Поэтому я постараюсь подробнее объяснить и разъяснить, что я имел ввиду.

Реформирование государственного управления — одна из важнейших задач, стоящих перед новым Узбекистаном. Подлинная демократизация государственного управления имеет первостепенное значение для своевременного выявления и эффективного решения проблем социально-экономического развития. Это послужит повышению качества услуг, предоставляемых населению, и проложит путь к резкому снижению коррупции, правильному распределению ресурсов.

Хокимы должны избираться. Это является приоритетным демократическим принципом. Выборы в местные органы исполнительной власти — это требование сегодняшних реформ.

Эти важные демократические требования современности внесут большой вклад в процесс реформ в обществе. Прежде всего, это создаст важную основу для повышения правовой и политической активности населения.





Сегодня хоким возглавляет как исполнительную власть, так и кенгаш народных депутатов, который является представительным органом государственной власти.

Этот порядок возможно был необходимой мерой в те годы, когда мы только вступили на путь самостоятельного развития, когда еще не сформировалась прочная система местного самоуправления. Однако из-за предоставленных хокимам широких полномочий и их неподотчетности гражданам, проживающим на территории, которую они возглавляют, некоторые из них начали вести себя как абсолютные хозяева. Пренебрежительное отношение к людям, потеря контроля над собой, унижение, и даже оскорбление других на собраниях стало для некоторых хокимов обычным делом.

В демократических государствах внедрен конституционный принцип разделения властей на всех уровнях государственного управления, и эффективно действует система сдержек и противовесов. Эта система является важным фактором поддержания баланса интересов. Без внедрения системы сдержек и противовесов трудно ожидать истинной справедливости в местных органах власти.

Правда, есть и другая сторона вопроса. Если хокимы будут избираться, в районах может возникнуть неразбериха и недопонимание. Увлеченность представительной власти контролем может негативно сказаться на эффективности социально-экономических реформ.

Однако процесс реформирования управления нельзя остановить лишь предположениями. Думаю, нам нужен четкий анализ этого вопроса, реальный опыт, который будет основанием для того, чтобы сделать конкретные выводы.

Самый близкий и безопасный способ сделать это — провести эксперимент по избранию хокимов в одном или нескольких городах и районах с развитой инфраструктурой. Мы не можем узнать, готовы мы к этому или нет, пока не попробуем. Это станет первым опытом. Бесспорно, будут ошибки, но постепенно мы будем извлекать уроки из этих ошибок.

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