Я уже отмечал, что нам необходимо провести эксперимент в одном из регионов касательно выборов хокимов. Это предложение истрактовали по-разному. Поэтому я постараюсь подробнее объяснить и разъяснить, что я имел ввиду.
Реформирование государственного управления — одна из важнейших задач, стоящих перед новым Узбекистаном. Подлинная демократизация государственного управления имеет первостепенное значение для своевременного выявления и эффективного решения проблем социально-экономического развития. Это послужит повышению качества услуг, предоставляемых населению, и проложит путь к резкому снижению коррупции, правильному распределению ресурсов.
Хокимы должны избираться. Это является приоритетным демократическим принципом. Выборы в местные органы исполнительной власти — это требование сегодняшних реформ.
Эти важные демократические требования современности внесут большой вклад в процесс реформ в обществе. Прежде всего, это создаст важную основу для повышения правовой и политической активности населения.
Сегодня хоким возглавляет как исполнительную власть, так и кенгаш народных депутатов, который является представительным органом государственной власти.
Этот порядок возможно был необходимой мерой в те годы, когда мы только вступили на путь самостоятельного развития, когда еще не сформировалась прочная система местного самоуправления. Однако из-за предоставленных хокимам широких полномочий и их неподотчетности гражданам, проживающим на территории, которую они возглавляют, некоторые из них начали вести себя как абсолютные хозяева. Пренебрежительное отношение к людям, потеря контроля над собой, унижение, и даже оскорбление других на собраниях стало для некоторых хокимов обычным делом.
В демократических государствах внедрен конституционный принцип разделения властей на всех уровнях государственного управления, и эффективно действует система сдержек и противовесов. Эта система является важным фактором поддержания баланса интересов. Без внедрения системы сдержек и противовесов трудно ожидать истинной справедливости в местных органах власти.
Правда, есть и другая сторона вопроса. Если хокимы будут избираться, в районах может возникнуть неразбериха и недопонимание. Увлеченность представительной власти контролем может негативно сказаться на эффективности социально-экономических реформ.
Однако процесс реформирования управления нельзя остановить лишь предположениями. Думаю, нам нужен четкий анализ этого вопроса, реальный опыт, который будет основанием для того, чтобы сделать конкретные выводы.
Самый близкий и безопасный способ сделать это — провести эксперимент по избранию хокимов в одном или нескольких городах и районах с развитой инфраструктурой. Мы не можем узнать, готовы мы к этому или нет, пока не попробуем. Это станет первым опытом. Бесспорно, будут ошибки, но постепенно мы будем извлекать уроки из этих ошибок.
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Ura Krivoff
Прошло уже пять лет пока вы думаете.
sh sh
Вот узнали первого кандидата на пост в президенты
ALITA ALITA
Если народ может выбирать президента, то уж как-нибудь хокима люди смогут выбрать. И это обязательно должны быть свободные выборы, а не выбор из 2-3 назначенных кандидатов. Должны быть самовыдвиженцы, либо кандидаты, выдвигаемые группой граждан.
тарас ильенко
Ну выборы это формальность. Все уже на перед сделано.
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для начала надо просто ввести презумпцию виновности чиновника. по любому приказу — чиновник должен иметь грамотный ответ. если обоснования нет — считать волюнтаризмом и наказать уголовным сроком и лишением имущества.
в итоге произойдет естественный отбор и на местах останутся только профессионалы которые четко планируют каждый свой шаг.
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а выборы хокимов могут привести к реально плачевным результатам. в США СМИ фактически свергли Трампа и усадили Байдена. там просто банили комментарии одних и таким образом формировали общественное мнение.
Алексей Николаевич
А пока можно провести другой эксперимент. Убрать хокимов на время вообще. И знаете, ничего для населения не изменится. Вот тут можно будет сделать вывод об их необходимости. Все равно везде рулят замы..