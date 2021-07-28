Гуманитарная организация «Корпус милосердия» (Mercy Corps, США) 27 июля подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством дошкольного образования и Службой санитарно-эпидемиологического благополучия для сотрудничества в рамках программы МакГоверна-Доула «Продовольствие для образования и детского питания в Узбекистане». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе американского посольства.

Бюджет программы составляет более 21 млн долларов, она финансируется Министерством сельского хозяйства США (USDA). Программой предусмотрено снабжение полноценным питанием более 400 детских садов и улучшение инфраструктуры 245 сельских детских садов в Каракалпакстане и Сурхандарьинской области. Также запланировано повышение осведомлённости о передовых методах питания, здравоохранения и гигиены, а также о безопасном приготовлении пищи в детских садах.

«Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний на уровне дошкольных образовательных организаций, программа предусматривает улучшение санитарно-гигиенических условий и обучение учителей, медсестёр и поваров надлежащим санитарно-гигиеническим стандартам и практикам. Полноценное питание также является одним из наиболее эффективных стимулов для родителей вернуть детей в образовательную среду», — говорится в сообщении.

Программа, кроме того, предусматривает привлечение семьи и сообщества к популяризации дошкольного образования и раннего развития. «Освоение основ грамотности в раннем возрасте повышает вероятность успеха в учёбе и профессиональной деятельности в будущем. Комплексные меры по раннему развитию — дома и в рамках дошкольных программ — могут подготовить детей к успеху в учёбе на всю жизнь», — отмечается в сообщении.

USDA реализует программу МакГоверна-Доула «Продовольствие для образования и детского питания в Узбекистане» в сотрудничестве с «Корпусом милосердия» до сентября 2024 года. При поддержке правительства Узбекистана в ней примут участие более 90 тысяч детей младшего возраста в Каракалпакстане и Сурхандарьинской области.

Филиал «Корпуса милосердия» после более 10-летнего перерыва возобновил работу в Узбекистане в марте прошлого года.