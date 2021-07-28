Президент Шавкат Мирзиёев 26 июля подписал постановление «О мерах по дальнейшему повышению качества медицинской помощи, оказываемой населению» (ПП−5198).

Документом предусмотрено поэтапное создание в 2021—2022 годах 35 межрайонных центров сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний в составе 126 районных (городских) больниц.

Задачами центров определены:

экстренная и специализированная медицинская помощь лицам с сочетанными травмами и больным, страдающим острыми сосудистыми заболеваниями, по принципу «золотой час»;

гемодиализная помощь больным, страдающим острой и хронической почечной недостаточностью.

Центрам планируется выделить от 50 до 60 койко-мест, в их штате будут нейрохирурги, неврологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Постановлением также утверждена Программа мер по обеспечению профилактическими специальными препаратами детей, беременных, женщин фертильного возраста и кормящих матерей на бесплатной основе в 2021—2023 годах. Она предусматривает бесплатное обеспечение:

микронутриентными порошками — детей в возрасте 6−23 месяцев для обогащения пищи, приготовленной для них в домашних условиях;

витамином А — детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;

специальными препаратами профилактики гельминтоза — детей в возрасте 2−10 лет;

препаратами йода — беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте 3−15 лет;

препаратами железа и фолиевой кислоты — женщин фертильного возраста до 35 лет.

Расходы на реализацию программы составят 264,5 млрд сумов.

Кроме того, документом утверждён План мер по совершенствованию нефрологической и гемодиализной помощи, оказываемой населению. Он предусматривает:

доведение до 50 койко-мест коечного фонда отделений нефрологии и гемодиализа;

приобретение аппаратов гемодиализа и расходных материалов, включая 100 аппаратов искусственной почки, 33 прибора для очистки воды, 44 миксера, 665,2 тысячи комплектов диализатора;

организацию с 2021/2022 учебного года кафедр нефрологии и гемодиализа в высших медицинских образовательных организациях;

строительство и реконструкцию зданий Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нефрологии и трансплантации почки.

Основные мероприятия плана планируется выполнить в 2021—2022 годах, на его полную реализацию будет направлено 197,8 млрд сумов.