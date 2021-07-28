Министерство по поддержке махалли и семьи 27 июля подписало грантовое соглашение с международными партнёрами для реализации проекта «Расширение экономических возможностей сельских женщин в Узбекистане». Об этом сообщает пресс-служба Минмахалли.

Правительство Японии через Японский фонд социального развития (JSDF) выделяет на эти цели грант в размере более 2,7 млн долларов. Проект будет реализован в 2021—2024 годах при содействии Всемирного банка в отдалённых сёлах Джизакской и Ферганской областей.





Соглашение было подписано при участии министра по поддержке махалли и семьи Рахмата Маматова, главы представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли и посла Японии в Узбекистане Ёсинори Фудзияма.

Цель проекта — развитие предпринимательских навыков у женщин, живущих в отдалённых сельских районах страны и включённых в «женскую тетрадь», обеспечение работой и расширение экономических возможностей их семей. Он охватит сельские районы в Фуркатском, Сохском, Язъяванском и Куштепинском районах Ферганской области и в Янгиабадском, Бахмальском, Фаришском и Зааминском районах Джизакской области.

Проект состоит из двух этапов. На первом этапе 3500 женщин пройдут обучение финансовой грамотности и предпринимательским навыкам, на втором — участницы смогут реализовать 350 бизнес-проектов в различных направлениях. На это будет выделено 1,5 млн долларов. Бизнес-проектам, которые не смогут получить грантовую поддержку, будет оказано содействие в получении финансирования местными банками.